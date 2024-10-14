Возле места проведения митинга Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину

Возле места проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа, который проходил в Коачелле Калифорния, задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает Eyewitness news.

Инцидент произошел 12 октября. У митинга Трампа арестовали водителя черного внедорожника. У него в машине оказался дробовик, заряженный пистоле и магазин большой емкости (отсек для размещения патронов — Прим.ред.). Подозреваемого идентифицировали как Вема Миллера.

«Невменяемый либерал арестован на митинге Трампа в Коачелле, штат Калифорния, с несколькими пистолетами и поддельным VIP-пропуском», — пост со страницы Трампа в социальной сети Х.

Его заключили под стражу, но после выпустили под залог в размере 5 000 долларов, примерно 480 350 тысяч рублей. Согласно базе данных заключенных департамента шерифа округа Риверсайд, Миллер обязан появиться 2 января 2025 года в Центре правосудия Индио Ларсона.

По данным департамента шерифа, данный инцидент никак не повлиял на безопасность Дональда Трампа и всех участников митинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время.