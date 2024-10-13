Из-за власти США: Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 137 0

Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время

Из-за власти США: Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время

Фото: Reuters/Brendan McDermid

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Тема:
Выборы президента США 2024 Украинский кризис

При этом политик уверил — если он сядет в кресло президента, то сразу все начнет исправлять за бывшим главой государства.

Из-за политики действующей власти в США в ближайшие месяцы может начаться третья мировая война. Свое опасение высказал кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Калифорния.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — заявил он.

Он также пообещал, как только окажется в кресле главы государства, тут же начнет исправлять действия бывшего президента, а именно уладить украинский конфликт и положит конец хаосу на Ближнем Востоке.

Выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий хозяин Белого дома Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Трамп, в свою очередь, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-разведчик США Скотт Риттер оценил демократию в США.

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