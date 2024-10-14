Северная Корея приводит в готовность артиллерию на границе с Южной Кореей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Меры приняты в связи с предполагаемой вероятностью вторжения в воздушное пространство страны южнокорейского беспилотника.

Северная Корея приводит в готовность артиллерию на границе с Южной Кореей

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Генеральный штаб Корейской народной армии отдал приказ привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения и войсковые части выполнения важных задач. Об этом сообщает радио «Голос Кореи» со ссылкой на представителя северокорейского министерства обороны.

В ведомстве заявили, что меры связаны с предполагаемым повышением вероятности дополнительного нарушения воздушного пространства границы и столицы беспилотником Южной Кореи, как это произошло 12 октября. После вторжения дрона сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила соседней страны «трагическими последствиями» и добавила, что ей этого не хотелось бы.

Накануне Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена на тему ядерного разоружения. Он призвал мировое сообщество продвигаться на пути избавления от арсенала и подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу ядерного разоружения без предварительных условий. При этом еще год назад северокорейский лидер Ким Чен Ын призывал власти к подготовке к возможной войне, отметил необходимость усиления производства оружия и военных учений.

Летом 2024 года Северная Корея и РФ подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер Владимир Путин сообщал, что заключенное соглашение подразумевает оказание помощи при агрессии против одного из участников. Западная пресса в свою очередь начала распространять фейк о якобы оказываемой помощи Москве со стороны КНДР в проведении спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Ким Чен Ына и секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

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