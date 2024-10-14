Зоопарк Гонконга закрылся после смерти восьми обезьян в один день

Все умершие животные принадлежали разным видам приматов.

Зоопарк Гонконга закрылся после того, как там за один день умерли восемь обезьян. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post.

Все обезьяны принадлежали разным видам приматов, большинство из них — тамарины и бледные саки. Также сотрудники зоопарка нашли тела мартышки Де Бразза и обыкновенной беличьей обезьяны.

«Вскрытие и лабораторные тесты были организованы немедленно, чтобы помочь выяснить причину их смерти», — привели заявление властей Гонконга издание.

Будет ли работать зоопарк, пока неизвестно, это зависит от результатов проведенных экспертиз. Сейчас там проводятся дезинфекционные и уборочные работы. Сотрудники следят за состоянием других животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что похищенный кенгуренок Крош вернулся к родителям — животное выкрали из ярославского зоопарка 27 сентября. Позднее стало известно об исчезновении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка в Калужской области.

В итоге похититель кенгурят задержан во Владимирской области. Для чего он крал животных?