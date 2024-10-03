Засветился везде: похититель кенгурят задержан во Владимирской области

Правоохранителям пришлось разбираться в особых приметах подозреваемого. Изначально искали ребенка.

Подозреваемый в краже кенгуру из российских зоопарков задержан. Как сообщил источник «Известий», мужчину нашли во Владимирской области.

При нем была сумка с детенышами сумчатых. Правоохранители вычислили подозреваемого по телефону. Он засветился в районе обоих мест преступления — в Калужской области и Ярославле.

Оперативников запутал маленький рост мужчины, изначально разыскивали ребенка. Сейчас выяснилось: трех животных украл карлик. Одного он успел продать владельцам частного зоопарка в подмосковном Королеве. Еще один кенгуру погиб при перевозке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке одна из спасенных косаток вновь застряла на мели. Вероятно, млекопитающее попало в ловушку из-за отлива.