Вера США, Британии и их союзников в победу Украины под угрозой.

Во вторник, 12 октября, в Германии на базе «Рамштрайн» должна была пройти встреча лидеров США, ФРГ, Франции и Великобритании. В ходе нее западные власти планировали обсудить «план победы» Незалежной, созданный президентом* Украины Владимиом Зеленским. Однако же погода оказалось нелетной не только для посещения других стран. Об этом пишет EADaily.

Отмечается, что американский президент Джо Байден отказался из-за обрушившегося на штат Флорилда урагана «Милтое». Однако без Вашингтона вынести решения по важным для Зеленского вопросам невозможно. В частности, речь идет о разрешении Западом наносить его оружием удары вглубь России и гарантиях безопасности для Киева.

Германия, Великобритания и Франция тоже могут высказать свое мнение, но окончательное решение остается за Белым домом. Так, встреча оказалась бессмысленной.

«И это наталкивает на мысль, что ураган „Милтон“ показался удобным поводом для Белого дома, чтобы отодвинуть решение по „плану победы“ на более поздний срок или вообще оправить его „под сукно“. Если бы 12 октября Байден дал разрешение на удары вглубь России, то сторонники (кандидата в президенты США от республиканцев Дональда — Прим. ред.) Трампа обвинили бы его в безумии и желании развязать Третью мировую войну», — говорится в публикации.

Если бы Россия в ответ на это использовала тактическое ядерное оружие (ТЯО) против Украины или ударила обычным оружием по логистическим хабам НАТО, то такая эскалация похоронила бы все шансы кандидата в президенты Штатов от Демпартии Камалы Харрис победить на выборах.

Также ураган поднял в США вопрос, касающийся финансирования Украины. Ущерб выплачивать нужно, а тут сверху еще и спонсирование Киева. Спикер Конгресса США Майк Джонсон после прошлого урагана «Хелен» заявил, что не хочет финансировать Незалежную. По его мнению, при Трампе на посту президента этого делать не нужно будет. Как отмечают журналисты, все это негативные тенденции для киевского режима.

Зеленский тем временем путешествует по Европе. Это турне нужно, чтобы смягчить эффект от сорванной встречи в Германии. Тем самым Киев пытается показать, что «план победы» не забыт, сейчас он продвигается в ЕС.

Как отмечают в публикации, октябрьские сигналы с Запада показывают, что в успех Украины и ВСУ там верят все меньше. Тем не менее политики пока делают вид, что все идет как нужно ради «сохранения лица».

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что передача Израилю системы ПРО THAAD стала «оплеухой» Зеленскому.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.