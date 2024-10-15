«Обалдеть, мы родители»: актриса Алина Титова впервые стала мамой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Актриса Алина Титова впервые стала мамой

«Обалдеть, мы родители»: актриса Алина Титова впервые стала мамой

Фото: Instagram*/titalina

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Знаменитость родила девочку в конце сентября.

Актриса Алина Титова, известная благодаря участию в сериале «Полицейский с Рублевки», впервые стала мамой. Радостным событием артистка поделилась в личном блоге в социальных сетях.

Титова родила девочку 27 сентября. Малышку назвали Мия.

«Обалдеть, мы родители», — написала 32-летняя актриса.

Титова опубликовала серию фотографий, на которых ребенок лежит в детской кроватке и держит крошечной ручкой мамин палец. Также актриса выложила снимок, где позирует перед камерой вместе со своим супругом, имя которого, кстати, она до сих пор предпочитает держать в секрете. Известно только, что мужчина не имеет отношения к актерской профессии.

Возлюбленные сыграли свадьбу четыре года назад. Семья живет в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Фабрики звезд-7» Корнелия Манго сообщила о долгожданной беременности.

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