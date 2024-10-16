Янис Тимма прилетел в Москву мириться с Седоковой

Спортсмен взял всю вину в очередном конфликте с женой на себя. И приехал из США в Москву с алыми розами.

История любви певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы, судя по всему, еще не закончена. В сентябре артистка заявила о расставании и скором разводе со своим атлетом в эфире популярного телешоу, подчеркнув, что пришло время поставить точку. За непростыми, но, очевидно, полными страсти отношениями многодетной звезды и молодого спортсмена публика наблюдала с большим интересом, они то расходились, то воссоединялись с горячими признаниями.

Незадолго до официального объявления о разводе Седокова побывала в США, предположительно, чтобы оформить все официально. Стоило только горячим супругам увидеть друг друга, как страсти закипели снова, и они помирились. Надолго ли? На этот вопрос пока однозначного ответа нет.

Однако Тимма сдаваться не намерен. Он решил, что может спасти отношения и, судя по всему, считает себя виновником расставания. Спортсмен намерен исправить свои ошибки. В личном блоге он опубликовал видео, снятое в Москве. В кадре — цветы, а на фоне — песня в исполнении любимой «Привязана к тебе». Похоже, привязана не только она.

«Она потрясающая. Это все я», — постановил Тимма.

Седокова с громкими заявлениями не спешит. Но внимательные поклонники заметили некоторые «улики». И если изменения в стиле и внешнем виде, новый цвет волос могут говорить о желании начать жизнь с чистого листа после развода, то фото с букетом алых роз… Цветы — от баскетболиста, а не от нового поклонника, фанаты в этом не сомневаются.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург Владимир Плахотин детально разобрал новое лицо Анны Седоковой. Звезда выглядит как совершенно другой человек — какие операции она провела ради такого эффекта?