«Новый человек»: что сотворила со своим лицом Анна Седокова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 71 0

Пластический хирург Плахотин объяснил изменения во внешности Седоковой

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Личный архив Владимира Плахотина; 5-tv.ru

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Пластический хирург объяснил, что помогло певице измениться до неузнаваемости.

Поклонники не узнали 42-летнюю певицу Анну Седокову после операций по изменению внешности: теперь она выглядит как совсем другой человек. О том, что же именно изменила в себе артистка, рассказал пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, Седокова могла сделать височный темпоральный лифтинг, то есть подтяжку бровей. Также певица, вероятно, сделала блефаропластику верхних и нижних век, а также подтянула сам подбородок и шею.

«Затем, конечно же, глубокий SMAS-лифтинг, который позволяет очертить скулы и практически полностью подобрать подкожно жировую клетчатку в области подбородка», — говорит он.

Пластический хирург добавил, что все эти операции обычно сложные, дорогостоящие и тяжелые для реабилитации.

Анна Седокова показала свое новое лицоАнна Седокова показала свое новое лицо. Instagram*/annasedokova

При этом Плахотин отметил, что важную роль здесь играет еще и генетика, благодаря которой артистка выглядит так хорошо.

На днях Анна Седокова ошарашила всех своими фото в личном блоге, где показала кардинальное перевоплощение. Она написала, что такие перемены были ее давней мечтой. 

«Возможно, была заложницей ограничивающих убеждений. И думала, что зритель привык. И что на сцене так ярче. И непонятно какую еще ерунду думала. Но продолжала не решаться из года в год. А сейчас решилась. И испытываю невероятный кайф от того, что теперь меня совсем никто не узнает. Я словно абсолютно новый человек», — поделилась своими чувствами певица в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Хайдаров рассказал правду о пластических операциях Ани Лорак. Как певица сохраняет такую внешность?

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Новый человек»: что сотворила со своим лицом Анна Седокова

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