Россиянам важно знать мнение начальства о проделанной работе

Каждый пятый россиянин хочет получать обратную связь от начальства по поводу проделанной работы. Результаты опроса, в котором приняло участие 3500 пользователей популярного сервиса со всей России, публикует Газета.RU.

Большая часть опрошенных 68% считают, что обратная связь должна быть двухсторонней. Это поможет лучше организовать рабочий процесс. Лишь 8% респондентов не готовы слушать критику начальства в свой адрес, поэтому предпочитают не обсуждать свою работу с руководством.

Важность личных встреч с руководителем отмечает 87% опрошенных. Это позволяет выстроить доверительные отношения и наладить коммуникацию в коллективе. Также подобные встречи могут поспособствовать росту профессиональных качеств сотрудников и помочь профессиональному росту. Руководителю эти встречи тоже могут быть полезны. Он станет лучше понимать мотивацию сотрудников, что в дальнейшем может увеличить продуктивность.

Большая часть респондентов 26% считает, что встречи с руководством должны проходить раз в месяц. За еженедельные встречи выступают — 14%, еще столько же — за ежеквартальные встречи. В подобных встречах участвовать раз в полгода желают 4% и 1% — за встречи раз в год.

Почти половина опрошенных считает, что нет необходимости строить график разговоров. При необходимости встреча произойдет.

Обратную связь о работе руководителя дает 44% опрошенных. На регулярной основе это делают 6%, а 14% — в зависимости от ситуации, 23% — только по просьбе самого начальника. Ничего не говорят — 34%, так как их не спрашивают. В их компании такое не приветствуется у 20% опрошенных, а 3% вообще не общаются с руководителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стресс сказывается на менструальном цикле.