«Может нарушить»: как стресс сказывается на менструальном цикле

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 22 0

Акушер-гинеколог Соколова: стресс может привести к изменению менструации

«Может нарушить»: как стресс сказывается на менструальном цикле

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

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Порой переживания негативно сказываются на женском организме.

Менструальный цикл может быть подвержен влиянию стресса — переживания часто приводят к нарушениям и гормональному дисбалансу. Об этом изданию Газета.ру рассказала акушер-гинеколог Анастасия Соколова.

Нервные потрясения вызывают выброс кортизола, нарушающего баланс эстрогена и прогестерона. Эти гормоны играют главную роль в менструальном цикле. Такие процессы в организме приводят к непостоянным месячным, изменению их длительности и обильности. Кроме того, порой могут наблюдаться ановуляторные циклы — отсутствие овуляции.

«Также стоит обратить внимание на изменение работы гипоталамуса на фоне стресса. Гипоталамус — это область мозга, контролирующая работу гипофиза, который, в свою очередь, отвечает за выработку гормонов, регулирующих менструальный цикл. Стресс может нарушить работу гипоталамуса, что приводит к проблемам с циклом», — рассказала специалист.

Стресс также ослабляет иммунную систему и повышает риск возникновения воспалительных процессов, что чревато нарушением репродуктивного здоровья.

О влиянии переживаний на цикл свидетельствуют такие симптомы, как нерегулярные месячные, болезненные менструации, обильное кровотечение или слишком скудное, отсутствие месячных, а также чрезмерно выраженный предменструальный синдром.

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