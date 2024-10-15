VK поддержит создателей образовательных видео многомиллионными грантами

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 14 0

VK запустила грантовую программу для поддержки создателей видеоконтента

VK поддержит создателей образовательных видео многомиллионными грантами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Для участия нужно владеть сообществом ВКонтакте на тысячу подписчиков и более.

Российская компания VK запустила грантовую программу для поддержки создателей развлекательно-образовательного контента. Общий фонд превышает 100 миллионов рублей, о чем говорится в пресс-релизе компании.

«Мы не выделяем какие-либо тематики, но больше шансов получить грант у тех, кто делает развлекательно-образовательный контент в формате how to», — уточнила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Каждый владелец сообщества ВКонтакте от тысячи подписчиков может получить грант до пяти миллионов рублей. При этом он должен быть или юридическим лицом, или иметь статус ИП — подать можно только на один проект. Отбирать участников будет координационный совет из популярных блогеров и знаменитостей, включая дизайнера Артемия Лебедева и рэпера Эльдара Джарахова.

Полученный грант участник должен потратить на создание десятиминутного образовательно-развлекательного видео. Причем тематика обширная — начиная с видеоигр и заканчивая кулинарией с научпопом.

Заявки будут принимать вплоть до 5 ноября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что «VK Видео» оказался самым используемым российским видеосервисом.

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