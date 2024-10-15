Песков назвал смелым поступок одесситки, которая вывесила флаг России

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Сейчас женщина находится под домашним арестом на Украине.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил поступок женщины, которая вывесила флаг России в Одессе. Своим мнением пресс-секретаря президента РФ поделился в беседе с журналистами.

«Поступок действительно очень смелый, помочь мы ей ничем сейчас не можем», — сказал он.

Песков добавил, что женщина, которая сделала это сейчас находится под домашнем арестом.

Елена Чесакова была прежде арестована за попытку повесить флаг России на постамент снесенного памятника Екатерине II в Одессе. Теперь она может получить тюремный срок до трех лет. Женщине вменяют статью об «оправдании «вооруженной агрессии России против Украины».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Чесаковой опровергла слухи о ее смерти. Активистка, по ее словам, провела за решеткой пару дней, а затем была отправлена под домашний арест на 60 дней. Эту информацию Надежда получила от внуков.

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