«Вел себя как животное»: Natan признался в измене жене с Лерчек

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

Рэпер Natan признался, что изменил жене с блогером Лерчек

«Вел себя как животное»: Natan признался в измене жене с Лерчек

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Исполнителя застукали за интимом с блогером на съемках.

Рэпер Natan впервые прокомментировал слухи об измене супруге на проекте одного из федеральных каналов. В своем поступке исполнитель признался в шоу на Rutube.

В Сети распространилась информация о том, что рэпер закрутил роман с блогером Валерией Чекалиной, более известной как Лерчек. Некоторое время спустя в интернете распространились кадры, на которых пара страстно целуется. После этого исполнителя стали обвинять в измене.

«У нас действительно возникла симпатия друг к другу, это очень глупо отрицать. Находясь 24/7 на проекте, ты теряешь контроль и ведешь себя как животное, — это именно то, что произошло со мной», — высказался рэпер.

Он также отметил, что его супруге сейчас очень плохо, и пообещал сделать все, чтобы сохранить семью.

На своей супруге Анастасии Шевцовой Natan женат с 2012 года. Супруги воспитывают двоих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эта измена рэпера — не первая за их совместную жизнь с Шевцовой. В первый раз супруга простила его. Тогда он пообещал, что такого больше не повторится.

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