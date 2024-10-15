Накал до предела: что происходит на границе КНДР и Южной Кореи
Военные КНДР взорвали две дороги на своей стороне границы с Южной Кореей
Фото, видео: 5-tv.ru
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Обстановка на корейском полуострове становится все сложнее.
Обстановка на корейском полуострове сегодня накалилась до предела. Военные КНДР взорвали две дороги на своей стороне границы с Южной Кореей. Уничтожены участки трасс и железнодорожных линий. При этом ущерба южному соседу не нанесли, сообщили южнокорейские военные.
Одновременно власти КНДР официально заявили о наличии доказательств нескольких провокаций со стороны Сеула. Речь идет о южнокорейских беспилотниках, которые на минувшей неделе якобы нарушили воздушное пространство Пхеньяна и разбросали тысячи листовок с пропагандой против государственной власти.
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