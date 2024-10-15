«Дрессировка невозможна без дружбы»: депутат Баженов о запрете животных в цирке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 38 0

Депутат Баженов: решение о запрете цирковых животных может быть не принято ГД

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Парламентарий заявил, что российские цирковые артисты — самые лучшие в мире. Они представляют нашу Родину за рубежом.

В феврале текущего года лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Государственную думу законопроект о запрете на использование животных в цирках. 14 октября первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что этот законопроект будет рассмотрен Госдумой в ноябре.

Действительно ли в России могут окончательно запретить представления с животными — корреспонденту 5-tv.ru объяснил депутат Госдумы Тимофей Баженов.

«Так получается, что вот этот вот информационный флер вокруг всевозможных инициатив Государственной думы — он чаще для инициаторов важнее, чем результат. Госдума собирается что-то обсуждать, но это совершенно не означает, что на пленарном заседании будут приняты решения, которые удовлетворят инициаторов», — подчеркнул Баженов.

Парламентарий напомнил, что цирк — это прежде всего искусство, причем самое древнее. При этом, отметил депутат, российские цирковые артисты по праву считаются лучшими в мире. Они представляют нашу Родину и несут русскую культуру, в том числе и за рубеж.

«Дрессировка животных невозможна без дружбы с ними, ни один зверь никогда не будет делать ничего из-под палки. Очень часто цирковые звери для дрессировщиков — это члены их семьи», — заявил депутат.

По словам Баженова, подобные инициативы действительно обсуждаются в Госдуме, однако никакого вреда российскому цирку правительство не нанесет.

«Безусловно, Государственная дума выступает за то, чтобы российские артисты и их помощники чувствовали себя комфортно, и никаких решений, которые могут дискредитировать Государственную думу и русский цирк принято не будет», — заключил депутат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят запретить животных на арене.

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