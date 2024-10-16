Понемногу начал говорить: какую первую помощь оказали спасенному в Охотском море мужчине

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Спасенного в Охотском море Пичугина поили бульоном и грели пледом

Понемногу начал говорить: какую первую помощь оказали спасенному в Охотском море мужчине

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Выживший не мог передвигаться без помощи.

Рыбаки, которые спасли дрейфовавшего два месяца в Охотском море Михаила Пичугина, согрели его пледом и в течение суток поили бульоном, чтобы тот привык к нормальной пище. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

«Подняли на судно, он был очень обессилен, но вел себя вполне адекватно. По судну его передвигали при помощи сотрудников экипажа, брали его под руки. После его раздели и отправили в душ, обморожений не было, был охлажденный», — уточняет информатор.

Спустя несколько часов после спасения Пичугин понемногу начал говорить, а после горячей еды к нему вернулся нормальный цвет лица.

В данный момент мужчина, по данным Минздрава, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

«Пациент был доставлен сотрудниками скорой помощи вечером 15 октября около 21:00 в Магаданскую областную больницу, где его сразу же осмотрели врачи. Находится пациент в стабильно тяжелом состоянии. Для проведения всех необходимых диагностических исследований пациента поместили в противошоковую палату», — уточняет ведомство.

Спустя какое-то время мужчину переведут в реанимационное отделение, где с ним будет работать психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасенный в Охотском море мужчина сохранил тела погибших родственников

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