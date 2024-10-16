Положения документа уже успели раскритиковать во всем мире, в том числе и на Украине.

Президент* Украины Владимир Зеленский впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде.

«Для нас абсолютно легитимно обратиться к партнерам за поддержкой в этой битве. Нашим партнерам же весьма сподручно помочь нам не только выстоять, но и победить в этой битве. <…> Мы должны реализовать план победы, чтобы принудить Россию быть на саммите мира и быть готовой закончить войну. План состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений», — заявил он.

Зеленский отметил, что первый пункт является геополитическим, второй и третий — военными, четвертый — экономическим, а пятый — по безопасности. Первые четыре из всего этого списка рассчитаны на время конфликта, а последний — на послевоенный период.

Пункт первый: «прямо сейчас»

Он заключается во вступлении Украины в Североатлантический альянс, причем, как заявил Зеленский, «прямо сейчас». По словам главы киевского режима, Незалежная уже якобы доказала способность Евроатлантический региона и общий уклад жизни страны.

Пункт второй: Запад на подхвате

Здесь Зеленский говорит о продолжении операций на территории России и снятии ограничений по ударам по ее территории. Он просит предоставить соответствующее военное дальнобойное оборудование и другие средства поражения. В этом пункте идет речь о совместном с партнерами ВСУ ликвидировании авиации армии России, расширении использования украинских БПЛА и ракет. Еще Киев хочет получать разведданные от стран Запада в реальном времени.

Причем этот пункт имеет тайное приложение. По словам Зеленского, доступ к нему есть лишь у обладающих «соответствующим военным потенциалом» партнеров Украины.

Пункт третий: «сдерживающий»

В нем идет речь о размещении на территории Украины комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания. Так пункт и называется — «сдерживающий». По мнению Зеленского, это «максимально сузит вариативность действий России».

Данный пункт тоже имеет тайное приложение, которое уже получили США, Великобритания, Франция, Италия, Германия и еще некоторые страны.

Пункт четвертый: потенциал есть?

Он заключается в развитии стратегически-экономического потенциала Украины. По словам Зеленского, рост страны в этой области, а вместе с тем усиление Евросоюза даст возможность странам-членам «Большой семерки» (G7) работать с Незалежной, «которая может обеспечить прибыль». Вместе с тем глава киевского режима в рамках этого пункта призвал усилить санкции в отношении России.

Тайное приложение к пункту также имеется. Его получат определенные партнеры Украины, имеющие «соответствующий экономический потенциал».

Пункт пятый: о безопасности

ВСУ после окончания вооруженного конфликта на Украине смогут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Зеленский также рассчитывает на то, что контингент США в европейских странах заменят украинские боевики.

Другие заявления Зеленского

В случае принятия «плана победы», заявил Зеленский, конфликт можно завершить не позднее 2025 года. По его словам, операция ВСУ в Курской области якобы продемонстрировала невозможность России «держаться, когда мы действительно крепко давим». Сейчас Незалежная воюет с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР. Если же Киев потеряет поддержку мирового сообщества, то проиграет в конфликте.

«План победы можно реализовать. Он зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Не от России. Россия не хочет честного мира. <…> Мы все должны заставить Россию принять мир», — сказал Зеленский.

Данный план, продолжил он, не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта.

Есть ли шансы «плана победы» Зеленского?

Все украинские политические силы уже поддержали документ. Такое заявление сделал спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире местного телеканала.

«После представления Зеленского, его („план победы“. — Прим. ред.) обсудили на закрытом заседании руководителей фракций. Документ на этом заседании единогласно поддержали все политические силы», — сказал он.

Однако поддержка данной стратегии в Киеве мало о чем говорит. Поскольку пункты прямо-таки кричат о нужде Украины в помощи Запада, то важно, в первую очередь, услышать мнение властей США, Великобритании и их союзников.

До этого Зеленский некоторым европейским странам показал свой план, но никто не дал однозначно понять, что поддержит его.

Сегодня Запад тоже не рвется соглашаться. Так, канцлер Германии Олаф Шольц не изменил своей позиции после встречи с Зеленским. Как сообщил журналистам официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, нет пока готовности срочно принять Украину в НАТО.

«Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет», — сказал он.

Мировая реакция на «план победы» Зеленского

Депутат Рады Алексей Гончаренко** назвал план Зеленского нереалистичным. Как он подчеркнул в Telegram-канале, это лишь желания.

«План очень нереалистичный. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень от реальности оторван», — написал он.

Гончаренко отметил, что Украина в рамках этого плана почти все спихнула на западных партнеров. В отношении Незалежной в то же время никаких требований не выдвигается. Например, ничего не говорится о борьбе с коррупцией и укреплении демократических институтов. Вот и получается, что Киев много требует от партнеров и ничего не добивается.

Немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети X тоже раскритиковал «план победы». По его словам, ничего не даст основная часть пунктов.

«Вступление в НАТО ничего не даст, разрешение наносить глубокие удары по России западным оружием ничего не даст, совместная оборона от российских самолетов ничего не даст. А освобождение страны даже не упоминается. Без слов», — написал журналист.

Глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков, в свою очередь, заявил в Telegram-канале, что план Зеленского является набором нереалистических установок. Именно таким образом отнесутся в мире — от Китая до Бразилии.

«Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину», — подчеркнул Пушков.

Сами украинцы, кстати, тоже без особого энтузиазма восприняли план Зеленского. Так, в комментариях под постом в Telegram-канале украинского агентства УНИАН пользователи резко раскритиковали «выдумки» главы киевского режима.

«Ну навыдумывал-то сколько. После первого пункта о НАТО, дальше можно уже не читать», — написал он из них.

«Придурок, проще тебя устранить», — добавил другой.

Многие тоже высказались о нереалистичности каждого пункта. Как заметил один украинец, это больше план по продолжению конфликта и дальнейшей узурпации власти.

«Пункт шестой: Зеленский сваливает с денежками, а западная Украина стирается с лица Земли?» — задался вопросом еще один человек.

«План победы» Украины и его презентация в США

Первые заявления Зеленского о «плане победы» прозвучали в конце августа. Тогда речь шла о четырех пунктах, первым из которых значилась атака на Курскую область. Другие три пункта содержат «формулы Зеленского», которые киевская власть безуспешно продвигает с 2022 года.

В сентябре Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Тогда зарубежные СМИ писали о четырех пунктах: предоставление стране гарантий безопасности наравне с членами НАТО, продолжение преступного вторжения в Курскую область, предоставление Киеву современных видов вооружения, непрекращение финансирования Украины. При этом в США уверены, что план Зеленского приведет к Третьей мировой войне.

Специально для презентации своего плана Зеленский поехал с гастролями в США. Стратегия главы преступного киевского режима никого не впечатлила. Хотя доподлинно не было известно, что в нем написано, все обсуждения проходили кулуарно.

Американцы, как принимающая сторона, обеспечили максимальный пиар — открыли двери Белого дома и Конгресса. Провели на Генассамблею ООН и на заседание Совбеза. В результате президент США Джо Байден предложил обсудить план Зеленского вместе со всеми спонсорами Украины в середине октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на осознание Западом ненужности спонсирования Киева. Сейчас некоторые западные государства испытывают трудности, подчеркнул он.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.