«Я больше не могу»: растерзанная львами сотрудница зоопарка не выдерживала работы
Убитая львами в зоопарке Крыма Перевалова жаловалась на сложности в работе
Фото: OK.ru/леокадия перевалова/profile/567137603691
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Мыслями об истощении она делилась в своих социальных сетях.
Сотрудница крымского парка «Тайган» Леокадия Перевалова, которую насмерть растерзали три льва, жаловалась на сложности в работе. Соответствующие комментарии можно найти на страничке у нее в социальных сетях.
«Я больше не могу, и сил больше нет», — писала Леокадия на своей странице в социальной сети «Одноклассники».
Так она ответила на комментарий к фотографии, в котором ее попросили вернуться к работе в зоопарке. Видимо, женщина на некоторое время прекращала работу в парке.
Ниже уже другие комментаторы призывали Перевалову вернуться в «Тайган». Люди писали, что она была одним из лучших сотрудников.
«Ляля, без Вас „Тайган“ не будет прежним. Очень жаль животных», — указала одна из пользователей соцсети.
О причинах, по которым Перевалова сперва покинула зоопарк, а затем вернулась в него, ничего не сообщается. По информации Следственного комитета, она работала в «Тайгане» на протяжение 17 лет. Эту информацию позже подтвердил и основатель зоопарка Олег Зубков. К слову, на фотографии, под которой разгорелись горячие обсуждения и призывы к Переваловой вернуться на работу, она позирует вместе с мартышкой и тем самым Олегом Зубковым.
Интересно, что Зубков сообщал о карьерном росте Переваловой от простой работницы до управляющей. При этом погибла женщина, когда зашла в клетку ко львам, чтобы накормить их.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника после смерти Леокадии Переваловой.
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