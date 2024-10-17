Владимир Путин провел совещание с правительством

Об открытии новых транспортных магистралей президенту сегодня доложили во время совещания с правительством. Но были и другие важные темы, в частности те, что выходят на первый план именно осенью. Это начало отопительного сезона, а также осенние карантины и вирусные эпидемии. Президент даже дал личную рекомендацию — какой вакциной лучше всего оберегать себя от гриппа и ОРВИ. Подробности — у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

В Якутске -6. В Сочи +18. Но от погоды только и жди сюрпризов. Поэтому коммунальщики анализируют готовность всей страны к холодам. Показатели, что по многоквартирным домам, что по объектам социальной инфраструктуры, приближаются к 100%. И в новых субъектах тоже.

«Предлагаю начать с вопроса весьма актуального — это подготовка к зиме. Ирек Энварович, как работаем?» — поинтересовался Путин.

«На территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей при поддержке регионов-шефов также продолжается подготовка к зиме. Сформированы 183 аварийно-восстановительные бригад в составе 957 специалистов, 353 единицы техники. На отдельном контроле у нас находится подготовка к зиме в Белгородской, Курской и Брянской областях», — заявил министр строительства России Ирек Файзулин.

«К зиме готовимся активно. Надеюсь, все будет сделано. Работа большая, на самом деле, по стране», — подчеркнул Путин и обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с вопросом об итогах летнего туристического сезона.

«Кроме Москвы и Петербурга, хорошую динамику по приемам иностранных гостей показывают Приморский край, Краснодарский, Ставропольский, а также Республика Карелия, Татарстан, Новосибирская область, Иркутская, Приволжская. По вашему поручению, в 2023 году мы возобновили выдачу электронных виз», — отметил Чернышенко.

По количеству турпоездок по России мы еще в прошлом году вышли на допандемийный уровень. По направлениям лидируют все те же — Москва, Петербург, Краснодарский Край. Среди модных трендов для путешествий — Тува, Чечня, Дагестан, Якутия. Что интересно, по итогам года ожидают пять миллионов гостей из-за рубежа.

Вопрос дорог — ключевой: именно они, словно нити, накрепко «сшивают» регионы самой большой страны на планете.

«Дмитрий Николаевич сказал о том, что транспортный комплекс справляется с растущим объемом туристов. Роман Владимирович, вы-то как оцениваете работу транспорта?» — обратился Путин к министру транспорта Роману Старовойту.

«Наши дорожники реализуют сложнейшие инфраструктурные проекты, которые не только связывают районы, города и регионы, но и обеспечивают их устойчивое экономическое развитие. За девять месяцев текущего года после строительства, реконструкции, ремонта введено почти 3000 километров федеральных трасс», — подчеркнул Старовойт.

Без развития дорожной сети невозможно говорить о развитии экономики. Без качественно подготовленных специалистов — тоже. Причем по разным профилям. Министр Фальков доложил: в этом году более 50 тысяч абитуриентов были зачислены по целевому набору.

«Студент-целевик, при этом, заранее знал место своей будущей работы. Трудовые обязанности, даже размер заработной платы», — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Президент переживает за молодежь.

— А школьники, абитуриенты, родители успеют сориентироваться в этих нововведениях? — поинтересовался Путин.

— На 2025 год кардинальных изменений не будет. А на 2026 год запланировали ряд изменений. В частности, для поступления на педагогические направления будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя, — ответил Фальков.

Кстати, среди самых востребованных по целевым программам оказались педагогические, инженерные, сельскохозяйственные и медицинские специальности. На медицине президент останавливается отдельно. Модернизация первичного звена — это поликлиники, фельдшерские пункты — приоритет. Они к россиянам ближе всего. За пять лет было создано шесть тысяч новых объектов.

«Охрана материнства и детства — как безусловный национальный приоритет. В прошлые годы по вашему поручению была создана сеть перинатальных центров, которые зарекомендовали себя блестяще. Поэтому мы имеем один из самых низких показателей за историю нашей страны по младенческой смертности», — доложил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Президент уточнил у министра и готовность к новому эпидемическому сезону.

— У нас достаточно отечественных препаратов, да? Или мы закупаем? — спросил Путин.

— Нет, мы полностью обеспечены сегодня отечественными вакцинами и препаратами против гриппа, — рассказал Мурашко.

— Врачи ЦКБ, где я прохожу обследования всякие регулярные, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом, — заключил президент.

Антигенный состав вакцин, кстати, меняется каждый сезон. Потому что вирус мутирует.