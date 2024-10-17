Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Сердце артиста остановилось на 62-м году жизни.

Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов»

Фото: Из открытых источников

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На 62-м году жизни умер актер и режиссер Армен Степанян. Сердце артиста остановилось еще месяц назад, но известно об этом стало лишь сейчас. О случившемся сообщил сайт «Кинотеатр».

Армен Степанян родился в 1962 году. Окончил Ереванский художественно-театральный институт, получив диплом по режиссуре. Еще во время учебы он устроился в Ереванский театр драмы имени Сундукяна. Спустя несколько лет решил оставить труппу и переехать в Москву. В столице Степанян стал одним из основателей Московского армянского театра-студии, где проявил себя как актер, режиссер и художественный руководитель до 1993 года.

Степанян снялся в таких проектах, как: «Последний из Магикян», «Карпов», «Домашний арест» и «Девушки с Макаровым» и другие. Всего на его счету 13 ролей, а последней работой стали съемки в сериале «Ткачевы на связи», который вышел прошлым летом.

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