Укравшему в США биткоины на $8 миллиардов россиянину грозит до пяти лет тюрьмы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Block: укравшему в США биткоины на $8 млрд россиянину грозит до пяти лет тюрьмы

Укравшему в США биткоины на $8 миллиардов россиянину грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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По словам прокуроров, это наказание меньше предусмотренного по предъявленным обвинениям.

Россиянину Илье Лихтенштейну грозит до пяти лет тюрьмы за украденные в США биткоины, стоимость которых по текущему курсу достигает восьми миллиардам долларов. Упомянутый срок запросили прокуроры, сообщило издание Тhe Вlock.

Как отметили представители власти, наказание сроком в пять лет меньше предусмотренного по предъявленным обвинениям. «Смягчиться» прокуроры решили, потому что Лихтенштейн, по их словам, сотрудничал со следствием, а именно дал показания против оператора криптомикшера Bitcoin Fog во время судебного разбирательства в начале этого года.

Россиянина вместе с супругой Хизер Морган в начале 2022 года арестовали в Нью-Йорке и обвинили в сговоре с дальнейшей целью отмыть миллиарды долларов в биткоинах, которые были украдены после взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Как предположило следствие, они украли порядка 119 754 биткоина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за что в Португалии арестовали россиянина — главу криптовалютной компании Gotbit.

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Укравшему в США биткоины на $8 миллиардов россиянину грозит до пяти лет тюрьмы

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