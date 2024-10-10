В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

Двадцатишестилетнего криптовалютчика Алексея Андрюнина задержали по запросу США.

В Португалии по запросу США задержали и арестовали главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина. Как сказано в опубликованном заявлении пресс-службы американского Минюста, его обвиняют в отмывании денег. По версии следствия, 26-летний бизнесмен предоставлял услуги, связанные с рыночными манипуляциями и фиктивной торговлей ряду криптовалютных компаний, в том числе расположенные в Штатах.

«Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы поймать Андрюнина, сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР) создали собственный криптотокен NexFundAI, а также зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключить договор с компанией Gotbit. Кроме него в деле фигурируют еще 15 человек и организаций. Обвинения предъявлены, в том числе, гражданам России Кави Джалили и Федору Кедрову. Им вменяют мошенничество с использованием электронных средств и сговор для совершения связанных с криптовалютой рыночных манипуляций.

В сентябре в прессе появилась информация о задержании в американском штате Флорида россиянина Дениса Постового, подозреваемого в несанкционированном экспорте микроэлектроники в РФ, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. В российской дипломатической миссии в США отмечали, что знают о задержании, однако не получали официального уведомления об аресте из местных правоохранительных органов. Постовой заключен под стражу и ждет начала разбирательств.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд отпустил из-под домашнего ареста блогера Дмитрия Портнягина, которого обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег.