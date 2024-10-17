«Прекрасный день»: Лиам Пейн опубликовал видео незадолго до загадочной смерти

Поклонники отмечают, что артист выглядел очень счастливым.

В Сети активно обсуждается одно из последних видео бывшего участника знаменитой группы One Direction Лиама Пейна. За некоторое время до своей смерти популярный исполнитель поделился роликом с фанатами на странице в социальной сети.

Поклонники даже не могли предположить, что кадры из Аргентины со счастливым кумиром станут последними — на них певец находится в прекрасном расположении духа и наслаждается завтраком со своей девушкой Кейт Кэссиди. Чуть позже артист заселился в отель в Буэнос-Айресе, а его возлюбленная отправилась во Флориду.

«Прекрасный день в Аргентине», — говорил Пейн, получая удовольствие от свободного времени.

this is absolutely so insane bc wym liam payne was just posting on his snapchat story only an hour ago? pic.twitter.com/xrwNT999MA — d’aujah 🫧 (@daujahmarie) October 16, 2024

Однако после с музыкантом стало твориться странное. Незадолго до смерти сотрудники гостиницы обратились в полицию из-за поведения знаменитости — по их словам, мужчина был сильно пьян или даже находился под воздействием запрещенных веществ.

Прибывшие правоохранители обнаружили артиста под окнами отеля. Спасти жизнь 31-летнего музыканта не удалось.

Сейчас есть несколько версий гибели Пейна. Среди интересных деталей упоминаются и прошлые увлечения певца запрещенными веществами и дебош, который он якобы устроил в номере накануне трагедии. Также журналисты предполагают, что имела место ссора музыканта с его девушкой, вызванная, предположительно, изменой

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн.