«Прекрасный день»: Лиам Пейн опубликовал видео незадолго до загадочной смерти
Бывший участник One Direction Пейн опубликовал видеоролик незадолго до смерти
Фото: www.globallookpress.com/Daniel DeSlover
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поклонники отмечают, что артист выглядел очень счастливым.
В Сети активно обсуждается одно из последних видео бывшего участника знаменитой группы One Direction Лиама Пейна. За некоторое время до своей смерти популярный исполнитель поделился роликом с фанатами на странице в социальной сети.
Поклонники даже не могли предположить, что кадры из Аргентины со счастливым кумиром станут последними — на них певец находится в прекрасном расположении духа и наслаждается завтраком со своей девушкой Кейт Кэссиди. Чуть позже артист заселился в отель в Буэнос-Айресе, а его возлюбленная отправилась во Флориду.
«Прекрасный день в Аргентине», — говорил Пейн, получая удовольствие от свободного времени.
this is absolutely so insane bc wym liam payne was just posting on his snapchat story only an hour ago? pic.twitter.com/xrwNT999MA— d’aujah 🫧 (@daujahmarie) October 16, 2024
Однако после с музыкантом стало твориться странное. Незадолго до смерти сотрудники гостиницы обратились в полицию из-за поведения знаменитости — по их словам, мужчина был сильно пьян или даже находился под воздействием запрещенных веществ.
Прибывшие правоохранители обнаружили артиста под окнами отеля. Спасти жизнь 31-летнего музыканта не удалось.
Сейчас есть несколько версий гибели Пейна. Среди интересных деталей упоминаются и прошлые увлечения певца запрещенными веществами и дебош, который он якобы устроил в номере накануне трагедии. Также журналисты предполагают, что имела место ссора музыканта с его девушкой, вызванная, предположительно, изменой
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн.
Читайте также
81%
0.25 106.08
0.40
Нашли ошибку?