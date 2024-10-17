«Запускает процесс катаболизма»: можно ли пить алкоголь после занятий спортом

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Фитнес-тренер Зорина: употребление алкоголя после тренировок вредит здоровью

«Запускает процесс катаболизма»: можно ли пить алкоголь после занятий спортом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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После физических нагрузок организм нуждается в отдыхе и восстановлении. Что происходит, если вмешивается спиртное?

Употребление алкоголя после занятий спортом негативно влияет на состояние мышц и снижает результаты тренировки. Об этом в беседе с aif.ru рассказала фитнес-тренер Мария Зорина.

Дело в том, что после физических нагрузок организм нуждается в восстановлении. А горячительные напитки не только этому не способствуют, но и замедляют необходимые процессы. Алкоголь вызывает обезвоживание, а также угнетает синтез белка, благодаря которому происходит рост мышечной ткани.

«Все процессы восстановления будут проходить хуже, что снижает результат от тренировок и качество всех последующих. И регулярное употребление алкоголя запускает процесс катаболизма», — отметила эксперт.

Кроме того, спиртное воздействует на центральную нервную систему и качество сна. И следующая тренировка может просто не состояться из-за ухудшения координации и нарушения баланса электролитов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно питаться до и после тренировки.

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