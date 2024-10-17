В интимной обстановке: Валентина Иванова отметила день рождения в компании Тимати

С рэпером она встречается уже два года, однако предложение он ей так и не сделал.

Возлюбленная рэпера 41-летнего Тимати, модель Валентина Иванова поделилась кадрами со своего дня рождения. Об этом пишет 7Дней.ru.

Девушка поделилась в социальных сетях фотографиями, на которых она позирует в платье популярного в этом сезоне винного цвета. На одном из фото Иванова запечатлена в машине вместе с Тимати. Судя по всему, они отмечали праздник вдвоем, в интимной обстановке.

На имениннице — серьги, колье, браслеты и кольца, усыпанные бриллиантами. Подписчики предполагают, что эти украшения и стали подарком рэпера возлюбленной.

Валентина и Тимати встречаются больше двух лет, однако предложения о свадьбе он ей так и не сделал. Девушка прекрасно ладит с мамой артиста, а также с его детьми от предыдущих браков.

Ходят слухи, что Тимати уже давно сделал Валентине предложение, однако официально о помолвке пара пока не заявляла.

Сам Тимати недавно стал гостем шоу Олеси Иванченко, где признался, что на самом деле хочет жениться, но очень тщательно подходит к этому вопросу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама рэпера Тимати — Симона Юнусова — страдает от зависимости пользоваться лекарственными препаратами для носа.

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