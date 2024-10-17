«Я весь вспотел»: Игорь Крутой рассказал о конфузе перед Ларой Фабиан

Случилось все на концерте, когда композитор аккомпанировал легендарной певице.

Народный артист России Игорь Крутой однажды сильно оконфузился перед певицей мирового масштаба Ларой Фабиан. Композитор аккомпанировал звезде на концерте, но вдруг начал играть мимо нот.

«Это волнение. У меня один раз было. Я аккомпанировал Ларе Фабиан. Она пела только под рояль под мой. И я вдруг по „соседям“ как начал (попадать — Прим.ред). Боже мой, я весь вспотел», — рассказал Крутой 5-tv.ru на концерте певицы Алсу с симфоническим оркестром.

Работать вместе знаменитости начали очень давно. Продюсер с самыми душевными произведениями и певица с завораживающим голосом сошлись в обворожительном дуэте.

В 2010 году у Крутого и Фабиан вышел совместный проект «Мадемуазель Живаго». Это музыкальный фильм, состоящий из клипов, рассказывающих о путешествии одной души, — души Женщины. Песни на музыку Крутого исполнила Лара.

После совместного проекта Крутой сдружился со звездой и подарил ей песню, которую она восхитительно исполняет на русском языке — «Любовь, похожая на сон».

Артист считает, что Лара Фабиан — женщина, которая лучше всех в мире поет о любви.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Крутой не сразу разглядел в Севиль и Чеботиной талант.