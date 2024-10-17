Была измена? Звезда «СашиТани» Андрей Гайдулян расстался с третьей женой

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 85 0

Актер Андрей Гайдулян расстался с третьей женой после видео с брюнеткой в клубе

Была измена? Звезда «СашиТани» Андрей Гайдулян расстался с третьей женой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Браки актера распадаются один за другим. Неужели тяга к свободной жизни сильнее?

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян расстался третьей супругой. Об этом сообщает Starhit.ru со ссылкой на инсайдера актера.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Гайдуляна застали в компании страстной брюнетки. На кадрах видно, как девушка ведет себя раскрепощенно: целует актера, закидывает на него ногу и проявляет страсть. В комментариях задаются вопросами - где же была жена актера и как она реагирует на его поведение.

Выдвигались предположения, что, возможно, актер давно в разводе с Александрой Велескевич.

Инсайдеры со стороны Гайдуляна подтвердили слова обеспокоенных поклонников: экс-супруги разошлись еще в июне 2023 года.

«Они в принципе никогда не афишировали своих отношений. Никто толком не знает, когда и где пара поженилась. Так же Андрей и Александра решили никому не сообщать, когда и почему разошлись. Бывшие сохранили хорошие отношения и даже снялись в новом сезоне сериала „СашаТаня“, а еще выпустили совместный спектакль -„Сказ про Федота Стрельца», — рассказал инсайдер.

Эта новость вызвала шквал негодования у пользователей Сети. Они вспомнили прошлый брак актера с Дианой Очиловой. Она помогла ему побороть онкологическое заболевание, а он ей изменил. Их бракоразводный процесс длился долго.

Актер рассказывал всем, что они разошлись по обоюдному согласию, а Очилова, напротив, утверждала, что, еще будучи в браке, супруг изменял ей с актрисой Александрой Велескевич. Позднее ее словам пришло подтверждение. Девушка случайно узнала, что ее супруг с Велескевич сняли отдельный номер и заказывали шампанское прямо в кровать.

Пользователи интересуются, была ли измена в этом браке. Однако инсайдер твердо заверяет, что нет. Но насколько это правда — общественность вряд ли узнает, а актера, судя по всему, мало волнует, кто и что думает о нем и его личной жизни. По мнению подписчиков, актеру просто нравится свободный образ жизни, поэтому ни один его брак не был крепким.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек.

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