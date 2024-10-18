Успела развестись и выйти замуж: Липницкая родила сына не от мужа- фигуриста

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Липницкая родила сына от нового мужа- фигуриста Дмитрия Михайлова

Успела развестись и выйти замуж: Липницкая родила сына не от мужа- фигуриста

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кто стал новым избранником спортсменки и отцом новорожденного сына?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая второго ребенка, которого скрывала, родила не от мужа-фигуриста Владислава Тарасенко. Как стало известно «Матч ТВ», новоиспеченным папой стал хореограф и тренер Дмитрий Михайлов.

Выяснилось, что с Тарасенко Липницкая развелась в этом году. На тот момент она была уже беременна от Михайлова. Что послужило причиной для расставания, неизвестно. В июне фигуристка, находясь на пятом месяце беременности, отправилась в ЗАГС с новым избранником. На праздник молодожены позвали лишь самых близких. Отмечали свадьбу они в престижном заведении в Москве. А в конце сентября на свет появился их сын.

При этом сам Михайлов еще три года назад делал предложение руки и сердца фигуристке Екатерине Пушкаш. Спортсменка ответила ему согласием, но до бракосочетания, похоже, дело не дошло. Хотя в 2022-м они еще были вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Кэти Топурия похудела после третьих родов.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

6:44
Успела развестись и выйти замуж: Липницкая родила сына не от мужа- фигуриста
6:28
Новая жизнь: семья с десятью детьми решила перебраться из Латвии под Смоленск
6:12
Идеальное прикрытие: прокуроры в Хмельницкой области покупали себе инвалидность
6:00
Артиллеристы ВС РФ разнесли в щепки опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:46
Россия — спортивная держава: главное о форуме в Уфе
5:30
«Наша ответственность»: как родителям уберечь детское сердце от заболеваний

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака