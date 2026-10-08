В Киеве полностью остановили движение поездов метро

Движение поездов во всем киевском метрополитене временно приостановлено. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.

«В метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов», — говорится в публикации.

Причиной остановки стало снижение напряжения от внешних питающих центров, уточнили в администрации.

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