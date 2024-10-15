Создатель веб-сериала Mr. Freeman Мунтян* объявлен в международный розыск

Мультипликатор Павел Мунтян*, создатель веб-сериала Mr. Freeman, который был заочно осужден за фейки о Вооруженных силах (ВС) России, был объявлен в международный розыск. Об этом сообщается в материале РЕН ТВ со ссылкой на официальные судебные материалы.

«Обвиняемый Мунтян П. А.* объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», — сказано в документе.

Как известно, 6 сентября суд заочно приговорил Павла Мунтяна к восьми годам колонии. Мультипликатор был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации, которая содержит данные об использовании ВС РФ. Правоохранители возбудили дело из-за его публикации в соцсетях о событиях в Буче в апреле 2022 года.

В августе суд оштрафовал создателя проекта Mr. Freeman на 40 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). До этого аналогичное наказание Мунтян получил в марте.

Ранее, писал 5-tv.ru, в отношении журналиста Юрия Дудя* возбудили административное дело после интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.