Умерла 31-летняя модель и участница «Холостяка» Вероника Мурашкина

В ночь на 18 октября скончалась 31-летняя модель Вероника Мурашкина. Об этом пишет Starhit со ссылкой на источник.

По информации собеседника, в последние годы Мурашкина страдала от серьезного недуга. У нее была тяжелая форма болезни легких, однако, какой именно — не сообщается.

Также отмечается, что в 2020 году девушка попала в серьезное ДТП, после которого ее ногу «пришлось собирать по кусочкам».

Помимо всего прочего, после аварии у Вероники начались проблемы в семье — она разошлась с мужем.

«Казалось, что эта беда с ногой уже в прошлом, но пришла новая. Ночью этого светлого человека не стало», — рассказал источник издания.

Девушка стала популярной в 2017 году, когда приняла участие в шоу «Холостяк» с актером Ильей Глинниковым. После появления в популярном проекте ее стали часто приглашать на съемки и различные масштабные мероприятия.

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