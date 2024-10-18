За неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков на полях СВО

ВС РФ нанесли 36 групповых ударов по скоплениям живой силы и техники противника.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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За минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 15495 боевиков на полях специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в еженедельной сводке Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Михайловка и Красный Яр Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Помимо этого, бойцы группировки войск «Юг» освободили Максимильяновку в ДНР, а подразделения «Запада» — населенный пункт Невское в ЛНР. Также войска «Восточной» группировки войск полностью освободили от ВСУ Левадное в Запорожской области.
На всех направлениях спецоперация ВС РФ ликвидировали почти 15,5 тысяч украинских боевиков, в плен сдались 48 членов вражеской армии.
Российские силы нанесли 36 групповых ударов по скоплениям боевой техники, живой силы и по складам с оружием противника.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых артиллеристы ВС РФ разнесли в щепки опорники ВСУ.
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