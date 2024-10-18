За неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков на полях СВО

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

ВС РФ нанесли 36 групповых ударов по скоплениям живой силы и техники противника.

За неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков на полях СВО

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

За минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 15495 боевиков на полях специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в еженедельной сводке Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Михайловка и Красный Яр Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Помимо этого, бойцы группировки войск «Юг» освободили Максимильяновку в ДНР, а подразделения «Запада» — населенный пункт Невское в ЛНР. Также войска «Восточной» группировки войск полностью освободили от ВСУ Левадное в Запорожской области.

На всех направлениях спецоперация ВС РФ ликвидировали почти 15,5 тысяч украинских боевиков, в плен сдались 48 членов вражеской армии.

Российские силы нанесли 36 групповых ударов по скоплениям боевой техники, живой силы и по складам с оружием противника.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых артиллеристы ВС РФ разнесли в щепки опорники ВСУ.

Тема:
Спецоперация
18 окт
В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки
18 окт
Авиация ВС РФ уничтожила в лесу бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 окт
Артиллеристы ВС РФ разнесли в щепки опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
«Постоянно. Всегда»: Путин о вечной памяти о подвигах участников СВО
17 окт
«Вопрос недель»: на Украине заявили, что могут создать ядерное оружие для удара по России
17 окт
«Дай мне денег»: в Сети разлетелись мемы после презентации «плана победы» Зеленского
17 окт
SHAMAN показал процесс съемки клипа «Отец» с сыном погибшего на СВО бойца
17 окт
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки
17 окт
«Не непобедимы»: на Западе подсчитали количество потерянных ВСУ танков Leopard
17 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР
+4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

16:03
Почти вся жизнь на сцене: умер актер драмтеатра «Парафраз» Павел Вершинин
15:52
Боится за жизнь: Ник Джонас был вынужден прервать концерт из-за угрозы
15:39
Брошенному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ
15:22
Дмитриев: РФПИ участвует в 100 инвестиционных проектах со странами БРИКС
15:08
«Готовьте бригады»: Зеленский потребовал заменить боевиков ВСУ военными стран Европы
14:53
За неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков на полях СВО

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака