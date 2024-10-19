Начинаем утро вкусно: что добавить в кашу, чтобы она стала полезнее

К первому приему пищи нужно подходить со всей серьезностью, так как он дает заряд энергии на весь день.

Завтрак «на бегу» не несет никакой пользы для организма. Другое дело — каша. И не только овсяная, но и рисовая, гречневая, ячневая. А чтобы она стала еще вкуснее и полезнее, в нее можно добавить различные ингредиенты. Какие именно — рассказала в беседе с изданием aif.ru врач-гастроэнтеролог Елена Якушева.

Первое, что приходит в голову, — это фрукты и ягоды. Они сочетаются практически с любой кашей, но все же есть некоторые нюансы. К примеру, в овсяную кашу лучше добавить фрукты послаще. Например, персики, ананасы, бананы. А вот кукурузная или манная каша будут еще вкуснее с цитрусовыми.

Орехи и семечки также станут отличным дополнением для каши. Это могут быть кешью, грецкий орех, фундук и арахис. Но стоит помнить — много орехов добавлять не стоит. Они очень калорийны.

Кроме того, кашу можно дополнить и сухофруктами. Изюм, курага и чернослив идеально подходят к этому блюду. Также можно использовать и цукаты. В рисовую кашу можно добавить сушеное манго и папайю, а в манную или перловую — цукаты из ананаса. Но нужно учитывать — сухофрукты очень сладкие, поэтому много добавлять их тоже не надо.

А для тех, кто придерживается правильного питания, сахар в каше можно заменить медом. Класть его стоит уже в приготовленное блюдо. А чтобы изменить вкус, можно поэкспериментировать с разными видами меда.

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