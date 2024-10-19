Экс-президент Украины в сравнении рассказал, как он себя вел в первые часы после начала спецоперации.

В первые часы после начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса украинская власть бежала из Киева. Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко* вспомнил в эфире одного из местных телеканалов.

«В первые часы широкомасштабного конфликта, и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», — заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко усомнился и в эффективности «плана победы», представленного нынешним президентом** Украины Владимиром Зеленским. Суть стратегии последний изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.

Так, в нем пять пунктов: вступление Украины в НАТО, разрешение Запада бить их оружием вглубь РФ, размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания, развитие стратегически-экономического потенциала страны, использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы. Подробнее о «плане победы» Зеленского читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинцы готовы бунтовать против Зеленского.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти