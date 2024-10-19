«Я ее не разгадал»: Сергей Жуков ждал первого поцелуя с любимой полгода

До сих пор артист не может поверить собственному счастью.

Знаменитый лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ждал первого поцелуя с возлюбленной Региной Бурд около полугода. Артист сравнил супругу с девушкой из XVIII века и отметил, что драгоценная избранница досталась ему в подарок от Бога. Об этом артист рассказал в беседе с ведущей и актрисой Юлией Меньшовой.

В 2005 году певец развелся с первой женой Еленой Добындо. Музыкант тяжело переживал разрыв и даже не верил, что когда-нибудь вновь обретет настоящую любовь и счастье.

Однако Жуков внезапно встретил Регину — солистку популярной группы «ВИА Сливки». Несмотря на свою известность и яркий образ, звезда всегда придерживалась несколько старомодных взглядов и достаточно долго не подпускала ухажера к себе.

«Я абсолютно уверен, что Регина — это четкая реинкарнация девушки из XVIII века. Это доказано всеми моими наблюдениями за все эти годы, мы все вокруг это знаем. Все друзья, все знакомые, родные знают это, видят. Потому что она просто родилась не в то время, перепутали. И таких нет больше, их не существует в наше время. И поэтому только такую женщину я мог получить от Бога и полюбить», — поделился Жуков.

Артист все еще не верит собственному счастью — он подчеркнул, что уже на протяжении 18 лет брака наслаждается любым состоянием своей возлюбленной. Каждый день он убеждается, что другая женщина на месте Регины повела бы себя иначе, пользовалась бы какой-то выгодой или следовала бы собственным интересам.

«Я не понимаю до сих пор ее, я ее до сих пор не разгадал. Но я как мальчишка счастлив, как дурак вообще. Это просто удивительно», — сказал музыкант.

Он также отметил, что их семья не старается выглядеть идеальной — все получается само собой без показательных фотосессий или намеренных совместных выходов.

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