«Я ее не разгадал»: Сергей Жуков ждал первого поцелуя с любимой полгода

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 42 0

Певец Сергей Жуков ждал первого поцелуя с супругой Ириной Бурд около полугода

«Я ее не разгадал»: Сергей Жуков ждал первого поцелуя с любимой полгода

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

До сих пор артист не может поверить собственному счастью.

Знаменитый лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ждал первого поцелуя с возлюбленной Региной Бурд около полугода. Артист сравнил супругу с девушкой из XVIII века и отметил, что драгоценная избранница досталась ему в подарок от Бога. Об этом артист рассказал в беседе с ведущей и актрисой Юлией Меньшовой.

В 2005 году певец развелся с первой женой Еленой Добындо. Музыкант тяжело переживал разрыв и даже не верил, что когда-нибудь вновь обретет настоящую любовь и счастье.

Однако Жуков внезапно встретил Регину — солистку популярной группы «ВИА Сливки». Несмотря на свою известность и яркий образ, звезда всегда придерживалась несколько старомодных взглядов и достаточно долго не подпускала ухажера к себе.

«Я абсолютно уверен, что Регина — это четкая реинкарнация девушки из XVIII века. Это доказано всеми моими наблюдениями за все эти годы, мы все вокруг это знаем. Все друзья, все знакомые, родные знают это, видят. Потому что она просто родилась не в то время, перепутали. И таких нет больше, их не существует в наше время. И поэтому только такую женщину я мог получить от Бога и полюбить», — поделился Жуков.

Артист все еще не верит собственному счастью — он подчеркнул, что уже на протяжении 18 лет брака наслаждается любым состоянием своей возлюбленной. Каждый день он убеждается, что другая женщина на месте Регины повела бы себя иначе, пользовалась бы какой-то выгодой или следовала бы собственным интересам.

«Я не понимаю до сих пор ее, я ее до сих пор не разгадал. Но я как мальчишка счастлив, как дурак вообще. Это просто удивительно», — сказал музыкант.

Он также отметил, что их семья не старается выглядеть идеальной — все получается само собой без показательных фотосессий или намеренных совместных выходов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Жуков раскрыл принцип выбора имен для своих детей.

+4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:17
«Посмотрите на меня»: почему звезда «Универа» Ярушин хорошо играет пьяных людей
10:00
Российские «Акации» ударили по скрытым позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:45
Собянин: нельзя делить Россию на регионы и центр
9:20
Опубликованы кадры с места тушения пожара в жилом доме в Тамбовской области
9:02
«Я ее не разгадал»: Сергей Жуков ждал первого поцелуя с любимой полгода
8:47
Певица Алсу о своем самом первом концерте: «До сих пор сохранились записи»

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Всероссийский день лицеиста: история и традиции праздника
Пол имеет значение? Необходимы ли мужчинам и женщинам разные завтраки
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака