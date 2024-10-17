«Как бы ангелу»: Сергей Жуков раскрыл принцип выбора имен для своих детей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Певец Сергей Жуков: идея назвать сына Энджелом пришла паре в Иерусалиме

«Как бы ангелу»: Сергей Жуков раскрыл принцип выбора имен для своих детей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Лидер группы «Руки Вверх!» только в прошлом году стал отцом в пятый раз.

Идея назвать одного из сыновей именем Энджел зародилась в Иерусалиме. Об этом в эфире одного из шоу на федеральном канале признался певец Сергей Жуков.

«Стоит священник, он всем, значит, маслицем мажет лоб. Берет ладошку Регины и говорит: „А это вашему Энджелу“. Ну как бы ангелу», — признался знаменитый артист.

Необычно появилось и имя для их первого общего ребенка — дочери Ники. Жуков рассказал, как они постоянно замечали различные знаки — начиная с плакатов и заканчивая рекламой. Это имя, как утверждает певец, появлялось «абсолютно» везде и всюду, что в итоге и повлияло на конечный выбор.

Особого подхода Жуков с супругой Региной придерживаются и во время отдыха со своими детьми. По мнению Жукова, они у пары ревнивые — поэтому досуг приходится разделять. Так, он вместе с сыновьями отправляется на «Формулу-1», о дочери с мамой идут на косметические процедуры.

Сергей Жуков в декабре 2023 года стал отцом в пятый раз, его жена Регина Бурд родила сына Эвана. Пара воспитывает троих общих сыновей и одну дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему жена не доверяет певцу Сергею Жукову.

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