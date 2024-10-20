Из Аргентины в Англию: отец Лиама Пейна забрал тела сына домой

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

Отец Лиама Пейна приехал в Аргентину, чтобы отвезти тела сына домой

Из Аргентины в Англию: отец Лиама Пейна забрал тела сына домой

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Scheuber

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Убитый горем родитель приехал в морг Буэнос-Айреса на процедуру опознания.

Отец погибшего экс-солиста британской группы One Direction Лиама Пейна лично проконтролирует транспортировку его тела из Аргентины в Англию. Об этом сообщает портал 9News.com.

Певец умер в результате падения с балкона отеля, в котором проживал в Буэнос-Айресе. Ему был 31 год. На данный момент местная полиция выясняет детали произошедшего, но уже установлено, что в номере звезды находились запрещенные препараты и алкоголь, а незадолго до смерти он поссорился со своей возлюбленной Кейт Кэссиди, которая бросила его одного после конфликта и покинула территорию страны.

Отец Лиама Джефф приехал в Аргентину, чтобы пройти процедуру опознания тела в морге и проконтролировать транспортировку экс-солиста One Direction на родину. После решения вопроса с подтверждением личности погибшего, он посетил стихийный мемориал памяти, который создали на месте смерти Пейна его фанаты.

Убитый горем родитель поднял фотографию сына, поблагодарил всех присутствующих и уехал.

Известно, что Лиам Пейн был очень близок со своими родителями. Он часто говорил о них добрые слова и даже снял в двух клипах One Direction. Артист всегда подчеркивал, что добился успеха благодаря им.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер драмтеатра «Парафраз» Павел Вершинин.

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
2:43
Бородина раскрыла грязные секреты своего бывшего
2:23
Заключительный отборочный этап на Кубок России по гонкам дронов прошел в Москве
2:03
Умер актер Николай Седнев
1:41
Из Аргентины в Англию: отец Лиама Пейна забрал тела сына домой
1:18
Более 80 человек погибли в результате ракетного удара Израиля по сектору Газа

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Минфин РФ подготовил новый список компаний на приватизацию
Валерия Девятова из «Фабрики» о слухах в шоу-бизнесе: «Использовано против тебя»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака