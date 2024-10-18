Почти вся жизнь на сцене: умер актер драмтеатра «Парафраз» Павел Вершинин

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 102 0

В возрасте 47 лет умер актер драмтеатра «Парафраз» Павел Вершинин

Почти вся жизнь на сцене: умер актер драмтеатра «Парафраз» Павел Вершинин

Фото: Из открытых источников

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Артист ушел из жизни в возрасте 47 лет.

Актер драматического театра «Парафраз» Павел Вершинин умер на 48 году жизни 17 октября — спустя 29 лет после своего дебюта. Причина смерти не сообщается.

«Павел был яркой личностью. Он обладал многими талантами: играл на сцене, писал стихи, пел песни…» — сообщили в пресс-службе театра.

Вершинин впервые появился на сцене Глазовского драматического театра «Парафраз» еще в 1995 году. Именно тогда он получил свою первую роль в спектакле «С солдатским приветом», но на этом актер не остановился. Почти за 30 лет Вершинин в итоге примерил на себя маску 15 образов, последний из которых пришелся на 2024 год.

Артист удмуртского театра «Парафраз» посвятил почти всю свою жизнь театру, радуя зрителей вплоть до своей смерти. Он запомнился аудитории ролями в спектаклях «Алло, мама!», «Леший-самоучка» и «Рассвет».

Представители театра указали, что прощание состоится в это воскресенье — 20 октября в городе Глазов в Республике Удмуртия.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако.

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