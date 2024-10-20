От авто осталась половина: страшное ДТП произошло в Подмосковье

|
Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

В Подмосковье легковушка влетела в грузовик на встречной полосе

От авто осталась половина: страшное ДТП произошло в Подмосковье

Фото: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жертвами аварии стали пять человек.

В городском округе Домодедово Московской области произошла смертельная авария: легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, водитель 1999 г. р., управляя легковым автомобилем марки «Лада», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «Сканиа“», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50

Уточняется, что все случилось примерно в 07:25 по московскому времени на 175-м километре автодороги А-107. В результате аварии погибли водитель и четверо пассажиров легковушки.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, движение затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое подростков погибли в результате ДТП на Кубани. Водитель иномарки, в которой сидели дети, не справился с управлением и врезался в дерево.

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
Сон — лучший лекарь: почему в выходные так важно отсыпаться
10:28
Конский ценник: почему так подорожало сливочное масло и когда оно подешевеет
10:13
От авто осталась половина: страшное ДТП произошло в Подмосковье
9:57
«Представьте, что вы на «Титанике»: что замыслила кандидатка в президенты США Камала Харрис
9:38
Предвыборная гонка в США: Харрис и Трамп идут нога в ногу с небольшим разрывом
9:21
«Это ты на фото?» — пользователей Telegram предупредили о новой схеме мошенничества

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Заключительный отборочный этап на Кубок России по гонкам дронов прошел в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака