От авто осталась половина: страшное ДТП произошло в Подмосковье

Жертвами аварии стали пять человек.

В городском округе Домодедово Московской области произошла смертельная авария: легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, водитель 1999 г. р., управляя легковым автомобилем марки «Лада», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «Сканиа“», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50

Уточняется, что все случилось примерно в 07:25 по московскому времени на 175-м километре автодороги А-107. В результате аварии погибли водитель и четверо пассажиров легковушки.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, движение затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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