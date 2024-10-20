От авто осталась половина: страшное ДТП произошло в Подмосковье
В Подмосковье легковушка влетела в грузовик на встречной полосе
Фото: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50
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Жертвами аварии стали пять человек.
В городском округе Домодедово Московской области произошла смертельная авария: легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«По предварительной информации, водитель 1999 г. р., управляя легковым автомобилем марки «Лада», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «Сканиа“», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все случилось примерно в 07:25 по московскому времени на 175-м километре автодороги А-107. В результате аварии погибли водитель и четверо пассажиров легковушки.
Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, движение затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое подростков погибли в результате ДТП на Кубани. Водитель иномарки, в которой сидели дети, не справился с управлением и врезался в дерево.
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