Двое подростков погибли в результате ДТП на Кубани

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Водитель иномарки, в которой сидели дети, не справился с управлением и врезался в дерево.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю/mvd_23; 5-tv.ru

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Двое 16-летних подростка погибли в результате ДТП на Кубани. Об инциденте рассказывает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем в Красноармейском районе. 45-летний водитель автомобиля марки Honda не справился с управлением транспортного средства, превысив скорость, и врезался в дерево. Отмечается, что сам мужчина находится в больнице, к сожалению, меньше повезло его пассажирам. По данным ведомства, в машине сидело двое подростков.

«Двое 16-летних мальчиков погибли, водитель находится в больнице. Предварительно установлено, что водитель подобрал „голосующих“ подростков на дороге», — уточняется в сообщении ведомства.

Фото: Telegram/Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю/mvd_23

Фото: Telegram/Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю/mvd_23

Также в МВД добавили, что подростки пренебрегли мерами безопасности и были не пристегнуты. Вероятно, отчасти поэтому они и получили несовместимые с жизнью травмы.

Также накануне смертельное ДТП произошло в Дагестане. В результате лобового столкновения двух автомобилей на 19-м километре автодороги «Хасавюрт — Бабаюрт» погиб пятилетний ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве 14-летний подросток устроил серьезное ДТП. Школьник сел за руль автомобиля, наехал на бордюр и снес дорожный знак. Машина опрокинулась. Известно, что в машине были и пассажиры, тоже несовершеннолетние. В результате ДТП 14-летняя девушка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

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