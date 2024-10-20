Число погибших после взрыва газа в Тамбовской области возросло до пяти

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП.

Число погибших после взрыва газа в Тамбовской области возросло до пяти

Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official

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Число жертв после взрыва газа в жилом доме в городе Кирсанов Тамбовской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как указано в Telegram-канале ведомства, при разборе завалов было обнаружено тело пятого погибшего. Спасательные службы продолжают работать на месте ЧП.

Взрыв газа, повлекший в жилом доме пожар, произошел 19 октября на улице Коммунистической. В результате были повреждены четвертый и пятый этажи здания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Все жильцы дома сейчас находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности произошедшего в Грозном взрыва цистерны на автозаправке.

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