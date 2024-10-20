Света Букина могла выглядеть иначе: почему Караулова не стала звездой «Счастливы вместе»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Певица Караулова могла сыграть Свету Букину из сериала «Счастливы вместе»

Света Букина могла выглядеть иначе: почему Караулова не стала звездой «Счастливы вместе»

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Певица призналась, что роль глупой блондинки должна была достаться ей.

Певица Юлианна Караулова призналась, что могла бы сыграть одну из главных ролей в сериале «Счастливы вместе». Об том артистка рассказала на шоу Павла Воли.

«Мне тогда было 17 лет. Я состояла в базе актерского агентства, периодически меня звали на какие-то кастинги, я снималась в каких-то малоизвестных фильмах. Приличных замечу», — рассказала Юлианна.

По словам Карауловой они с актрисой Дарьей Сагаловой, которая в итоге и сыграла Свету Букину, были двумя последними претендентками на эту роль. Команде «Счастливы вместе» нравилось то, что у артистки был за плечами опыт в «Фабрике звезд». Они обсуждали возможность того, что певица исполнит и песню к сериалу. Но Юлианну ограничил контракт с продюсерской компанией Максима Фадеева.

«Но меня не пустил продюсерский центр. У меня был контракт с Максимом Фадеевым», — рассказала певица.

Артистка утверждает, что знаменитый композитор обо всем этом не знал. И на тот момент вообще не присутствовал в стране. Кроме этого проекта, Юлианне не дали возможность сниматься и в других. Через какое-то время агентство завершило сотрудничество с Карауловой.

«Потом, через какое-то время меня отпустили с контракта. Мне кажется, я была одной из первых, кого отпусти с контракта. Это был такой прецедент», — добавила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал том, как звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова хотели оцифровать.

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