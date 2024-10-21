«Беспрецедентная атака»: Санду расстроена результатами голосования в стране

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 77 0

Майя Санду: Молдавия столкнулась с «беспрецедентной атакой на демократию»

«Беспрецедентная атака»: Санду расстроена результатами голосования в стране

Фото: www.globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka

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На пост президента Молдавии претендует 11 кандидатов.

Молдавия столкнулась с небывалой атакой на демократию. Так считает президент страны Майя Санду, столкнувшаяся с достойным отпором оппозиции в стране. Резкое заявление президент Молдавии сделала на брифинге после выборов, который все же состоялся после трех переносов.

На данный момент политик лидирует в голосовании на выборах президента Молдавии. Она опережает соперников на несколько процентов. Вторым после Санду идет экс-генпрокурор страны Александр Стояногло. На данный момент было обработано 90% бюллетеней, поэтому ситуация еще может измениться.

Примечательно, что Санду несколько раз меняла планы на проведение брифинга, запланированного в ходе оглашения предварительных результатов выборов президента страны. Мероприятие назначалось и отменялось трижды, после чего его анонс и вовсе был удален. В итоге Санду все же провела брифинг. Чем была вызвана такая нерешительность — непонятно.

Всего на высший пост в стране претендует 11 кандидатов. Подсчет и обработка голосов продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что русский язык могут исключить из официального оборота в Молдавии.

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