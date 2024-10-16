Есть возможность остановить процесс: в России растет количество выявленных случаев рака груди

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В России и мире растет количество выявленных случаев рака молочной железы

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru

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Современные технологии позволяют находить опасное заболевание на ранней стадии.

В России и мире растет количество выявленных случаев рака молочной железы. Но, как рассказали специалисты-онкологи, статистика эта говорит о нарастающей эффективности диагностических методов.

Современные технологии позволяют находить опасное заболевание на ранней стадии, что в разы увеличивает шанс на успешное выздоровление. Помогает врачам и искусственный интеллект. Только в России с его применением провели порядка 600 тысяч маммографических исследований. Такие данные приводят в фонде обязательного медицинского страхования.

Совершенствуются и методы лечения уже найденных опухолей. Главный тренд здесь — локализация медицинского вмешательства. Врачи стремятся работать непосредственно в пораженной области, не причиняя вреда другим органам и тканям.

«У нас на сегодняшний день есть возможности в связи с появлением новых препаратов, новых схем лечения этого грозного заболевания, у нас есть возможность останавливать какие-то процессы, есть возможность предупреждать метастазирование и из-за этого выполнять менее объемные операции. А иногда настолько эффективна бывает лекарственная терапия, что позволяет обходиться без хирургического лечения», — говорит директор Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Рак груди — самая распространенная форма заболевания у девушек и женщин. С целью его предупреждения врачи призывают регулярно проходить комплексные обследования.

Во Всемирный день борьбы против рака молочной железы, 15 октября, по всей России прошли конференции профильных специалистов. А достопримечательности в крупных городах окрасили в розовый цвет.

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