Ученые бьют тревогу: онкологию все чаще выявляют у детей старше 15 лет

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

CRUK: рак стали чаще диагностировать у молодых людей старше 15 лет

Ученые бьют тревогу: онкологию все чаще выявляют у детей старше 15 лет

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Какие факторы, по мнению специалистов, влияют на раннее возникновение рака?

Рак все чаще стали диагностировать у молодых людей. Об этом сообщает издание HuffPost со ссылкой на заявление независимой организации по исследованию болезни Cancer Research UK (CRUK).

По словам главного клинициста CRUK Чарльза Суонтона, всплеском онкологических заболеваний на ранних стадиях является изменение образа жизни молодежи, а также такое заболевание как ожирение.

Распространенными видами онкологии у людей в возрасте от 15 до 20 лет являются опухоль щитовидной железы, головного и спинного мозга, а также лимфома. У тех, кто старше 20, достаточно часто выявляют рак щитовидной железы, яичек, лимфому Ходжкина и меланому. А людям 30-40 лет нередко диагностируют рак молочной железы и кишечника.

Впрочем, согласно статистике, в девяти из десяти случаев онкология выявляется у людей старше 50 лет.

Чарльз Суонтон отметил, что предотвратить развитие рака можно профилактикой и ведением здорового образа жизни, а именно — отказавшись от курения, сократив потребление алкоголя и обезопасив себя от вредного воздействия солнечных лучей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рак желудка можно выявить задолго до появления его симптомов.

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