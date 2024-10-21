Новейшие биотехнологии обсудили на международном форуме в Москве

На стенах легендарного круглого зала «Курчатовского института» — графики и схемы. Это презентации передовых открытий в области биомедицины. А за столом самые видные ученые говорят о том, как генные исследования могут повлиять на качество и продолжительность жизни. Доклад профессора РАН Дениса Ребрикова — о генных заболеваниях у новорожденных и как их обнаружить.

«Если мы посмотрим на каждую поломку, она очень редкая, врачи называют это орфанными заболеваниями, но суммарно, если сложить все эти редкие вероятности, то мы получаем примерно один процент новорожденных», — рассказал Денис Ребриков, профессор РАН, доцент, доктор биологических наук, проректор по научной работе РНИМУ им. Пирогова.

А Муса Хаитов рассказывает, как синтезировать хоть вакцину от аллергии, хоть лекарство от ковида. Как, например, МИР-19.

«А вот именно он стал тем прорывом, который позволил нам наконец выйти в клинические исследования и зарегистрировать его непосредственно. Он сейчас уже имеется на рынке», — отметил Муса Хаитов, российский ученый-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Генные исследования за последние десятилетия вывели Россию в число лидеров в области передовой медицины. Это и диагностика редких, орфанных заболеваний, и индивидуальный подход к лечению распространенных инфекций.

«Осуществлен, с моей точки зрения, качественный скачок в биомедицине, который помогает нам отойти от устоявшейся десятилетиями терапии к совершенно новым платформенным решениям, к новым индивидуальным решениям для каждого человека», — сказала Мария Воронцова, заместитель декана ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова по науке, к. м. н., ведущий научный сотрудник «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России.

Аудитория — самая широкая. В эти дни в Курчатовском институте сотни специалистов из самых разных научных областей.

Курчатовский геномный форум проходит в рамках форума природоподобных технологий. И одно — неотъемлемая часть другого. Генные исследования — это ключевой аспект нового вектора развития передовой науки, в соответствии с которым уже давно выстраивает свою работу «Курчатовский институт».

Михаил Ковальчук о важности перехода к природоподобным технологиям может говорить часами, потому что это именно тот путь, по которому человечество должно развиваться дальше.

«Способ производства, который до сегодняшнего дня экономически, технологически существует, он был нацелен на обслуживание „золотого миллиарда“. И только война дает возможность как-то пытаться, что и пытались сделать наши бывшие партнеры, а это новый альтернативный путь без войны мы предлагаем», — отметил Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт».

И те, кто в президиуме — отмечают: несмотря на санкционное давление, наша страна смогла обеспечить лидерство в передовых научных областях.

«Наша наука находится на подъеме, у нас такой национальный характер, что мы должны собираться, когда есть серьезный вызов. И мы люди творческие и всегда находим выходы, может быть нестандартные», — сказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

В похожих условиях — когда от успехов ученых зависело само выживание страны — работали и отцы-основатели атомной отрасли. На выставке, которая открылась к форуму, — их личные вещи и плоды исследований. Среди первых посетителей — сын академика Александрова.

«Изначально была физика полимеров, конечно, это укладывалось в природоподобные технологии. Мы сейчас тоже частично этим занимаемся», — рассказал Петр Александров, доктор физико-математических наук.

И сегодня «Курчатовский институт» — площадка не только для передовых исследований, но и место, где ученые могут обрести уникальную синергию, которая дает силы для новых открытий. Такова уж сама природа этого места.



