Звезде не вернут миллионы? Почему Долина может не получить деньги от мошенников

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Формально долг останется за фигурантами дела, однако на практике взыскание такой суммы может затянуться на долгие годы.

Получила ли Лариса Долина деньги от мошенников обратно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Адвокат Жорин объяснил, как Лариса Долина может получить деньги от мошенников

Судебное решение о взыскании средств еще не означает, что присужденные народной артистке Ларисе Долиной деньги удастся получить быстро и в полном объеме. Адвокат Сергей Жорин в беседе с Газета.ру объяснил, что нахождение осужденных в колонии не освобождает их от обязанности возместить причиненный ущерб.

После вступления решения суда в силу взысканием займутся судебные приставы, которые смогут обратить взыскание на деньги на счетах, имущество, имущественные права и доходы должников.

«Получить судебное решение на 114 миллионов рублей и реально взыскать эту сумму — далеко не одно и то же. После вступления решения в силу взыскание будет происходить в рамках исполнительного производства: приставы вправе обратить взыскание на деньги на счетах, имущество, имущественные права и доходы должников», — сказал он.

По словам Жорина, выплаты могут удерживаться и из заработка осужденных. В случае возмещения ущерба, причиненного преступлением, размер удержаний может достигать 70% дохода. При этом отсутствие значительных активов способно сделать взыскание 114 миллионов рублей крайне длительным.

«Однако если у должников нет существенных активов, при сумме в 114 миллионов рублей реальное взыскание может растянуться на очень длительный срок, а значительная часть долга фактически может остаться непогашенной. Поэтому главный вопрос здесь не в размере присужденной суммы, а в том, какое имущество и доходы удастся обнаружить у осужденных», — добавил адвокат.

Решение о взыскании 114 миллионов 120 тысяч рублей с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы стало известно 8 сентября. Кроме того, ответчики должны выплатить госпошлину в размере 330 тысяч рублей. Оба фигуранта уголовного дела сами оказались вовлечены в преступную схему под влиянием мошенников.

Цырульникова забрала у Ларисы Долиной деньги как курьер и получила семь лет колонии и штраф один миллион рублей. Основа оформил банковскую карту и передал ее злоумышленникам. После поступления на нее 4,5 миллиона рублей он по указанию кураторов снял 2,75 миллиона. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

История началась летом 2024 года, когда мошенники убедили народную артистку России продать квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перевести полученные средства на якобы безопасные счета.

После этого Долина оспорила сделку. Впоследствии Верховный суд признал право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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