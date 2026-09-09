ФСБ задержала троих жителей Крыма за передачу данных Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Мужчины отправляли сведения о ПВО, нефтебазах и передвижении военной техники.

ФСБ задержала троих жителей Крыма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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ФСБ задержала троих жителей Крыма, которых подозревают в передаче украинской разведке сведений о российских военных объектах и нефтебазах. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, мужчины познакомились с сотрудницей украинской разведки на сайте знакомств. Она использовала вымышленные имена и говорила, что раньше жила в Крыму, а затем переехала на Украину.

Во время общения женщина сообщила, что собирает информацию для украинских спецслужб. После этого мужчины начали передавать ей нужные сведения.

Фигуранты отправляли фотографии и видео, а также координаты российских объектов. В частности, речь шла о местах расположения средств ПВО, нефтебаз и объектов, где хранили и загружали горюче-смазочные материалы для российской армии.

Кроме того, задержанные сообщали о местах стоянки военной техники и маршрутах ее движения.

В отношении троих мужчин возбудили уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы используют сайты знакомств, чтобы находить людей для сбора военной информации. В ведомстве отметили, что продолжают выявлять граждан, которые передают такие сведения иностранным спецслужбам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала двух жителей Костромской области за помощь ВСУ. По данным ведомства, они переводили деньги украинским военным и собирали информацию об участниках СВО.

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