ФСБ раскрыла группу нелегальных золотоискателей

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У преступников изъяли 41 килограмм драгоценного металла стоимостью 300 миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Крупнейшая за последние годы партия золота изъята у нелегальных торговцев в Челябинской области. Это 41 килограмм самородного драгоценного металла.

Уже известно, что золото добывалось на территории сразу нескольких регионов, в частности Магаданской области и Якутии, а уже затем его переправляли на Урал.

Но и Челябинск был лишь перевалочным пунктом. Непосредственно продажи шли в Екатеринбурге. И как раз последняя партия оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

В сентябре же в Москве были задержаны перевозчики слитков золота стоимостью более 18,5 миллионов рублей.

Отмечается, что правоохранители остановили машину перевозчиков золота на улице Симоновский вал. Водитель и пассажир, 48 и 36 лет, не оказали сопротивления. Мужчины добровольно передали полицейским сумку с пятью слитками. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, перевозке и пересылке драгоценных металлов организованной преступной группой согласно части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли носить украшения, переданные по наследству.

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